نائب محافظ بنى سويف يفتتح معرض كساء لخدمة 2000 أسرة من الأولى بالرعاية

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش، نائب المحافظ، لافتتاح معرض كساء للأسر الأولى بالرعاية، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان و ضمن فعاليات مبادرة "دكان الفرحة"، بحضور عادل إمام ممثل صندوق تحيا مصر، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ممدوح حلمي، ربيع محمد مديري مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف.

وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ أقسام ومكونات المعرض، مشيداً بمحتويات المعرض الذي يعقد على مدار يومين"اليوم وغداً"،ويستفيد منه 2000 أسرة،ويضم 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وأواني للطهي ومفروشات، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحُرية تامة وبالمجان، " فضلًا عن لعب الأطفال وأدوات مكتبية ومدرسية متنوعة.

وأعرب نائب محافظ بني سويف،عن تقديره لصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، في تنظيم تلك المعارض والمبادرات، والتي تساعد بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بأهمية توفير الدعم اللازم والتعاون المستمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.