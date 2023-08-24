اليوم السابع
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مصرع شخص فى تصادم دراجة نارية وعربة كارو بالوادى الجديد

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:52 م
مصرع شخص فى تصادم دراجة نارية وعربة كارو بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقى شخص مصرعه، مساء الخميس، إثر حادث تصادم دراجة بخارية في عربة كارو بطريق " الخارجة – باريس"  أمام مدخل قرية "صنعاء" التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث، ونقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث سير على طريق الخارجة باريس مما أسفر عن وفاة محمد جميل سيف الدين، 25 عاما ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


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