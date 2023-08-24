مصرع شخص فى تصادم دراجة نارية وعربة كارو بالوادى الجديد

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث سير على طريق الخارجة باريس مما أسفر عن وفاة محمد جميل سيف الدين، 25 عاما ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.