مدارس الفيوم الرياضية تحقق نتائج متميزة بمنافسات المعسكر التنموى فى بلطيم

الفيوم رباب الجالي

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المدرسة الرياضية بنات - المدرسة الرياضية بنين) فى المعسكر التدريبي التنموي الأول ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وحقق طلاب وطالبات محافظة الفيوم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى البطولة.

ففى كرة الطائرة بنات فاز بالمركز الأول محافظة الفيوم كما فاز فريق المحافظة فى كرة السلة بنات فاز بالمركز الأول وفي كرة القدم للبنين فاز فريق محافظة الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وفى كرة اليد للبنين فازت محافظة الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية وفى الكرة الطائرة للبنين فازت محافظة الفيوم بالمركز الثاني جمهورية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للمدرسة الرياضية بنات بالفيوم، وفريق كرة السلة وفريق الكرة الطائرة، وإيفون مكرم مدير المدرسة الرياضية بنات بالفيوم، ورضا فاروق مدير المدرسة الرياضية بنين بالفيوم، ومصطفى المراكبي وكيل المدرسة، ومدربي المدارس الرياضية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مراكز متقدمة لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.