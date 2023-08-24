قافلة طبية ببلطيم تقدم خدماتها لـ1100 موطن ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرية الزهراء بمركز بلطيم، لمدة يومين، وشهدت القافلة الطبية تردد عدد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها، للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وأكد اللواء عمرو الفداوي أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1100 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 11 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذنـ وقدمت القافلة كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية (معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة)، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء 162 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 39 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 554 مواطناَ، وإطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 69 مواطنا خلال القافلة، وجرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضى، وتم تحويل 7 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وأكد الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنه يتوجه بالشكر للعاملين بالإدارة الصحية بمركز ومدينة بلطيم، وإدارة مستشفى البرج المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا الكرام.