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طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس، 24 أغسطس 2023 09:14 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) أداء امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث إن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش أو تصوير الأسئلة.

 

وأكدت الوزارة أن الكنترولات تعمل على تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان أولا بأول، مشددة على أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى، وستتم مراعاة الطلاب في التصحيح حتى يحصل كل طالب على حق كاملا مع تطبيق قواعد التصحيح وتقدير الدرجات، مضيفة أن الطالب الذى رسب في مادة وأدى الامتحان فيها بالدور الثانى يحصل على 50% من درجة النجاح فقط.

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحان اللغه الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة



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