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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).
 
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث إن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش أو تصوير الأسئلة.
 
وأكدت الوزارة أن الكنترولات تعمل على تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان أولا بأول، مشددة على أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى، وستتم مراعاة الطلاب في التصحيح حتى يحصل كل طالب على حق كاملا مع تطبيق قواعد التصحيح وتقدير الدرجات، مضيفة أن الطالب الذى رسب في مادة وأدى الامتحان فيها بالدور الثانى يحصل على 50% من درجة النجاح فقط.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان

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