ضبط 1980 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

كفر الشيخ - محمد سليمان

‎شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1980 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، حيث تم ضبط 25 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 125 مخالفة دراجة نارية، و64 مخالفة سير بدون تراخيص 37 بدون رخص قيادة و27 بدون رخص تسيير، و1628 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.