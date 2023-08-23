10 مخالفات مرورية تعرضك للسجن 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.. تعرف عليها

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .
-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .
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