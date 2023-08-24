اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى أسلاك كهربائية بقطعة أرض فى القاهرة

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:24 م
ضبط المتهمين بإشعال النيران فى أسلاك كهربائية بقطعة أرض فى القاهرة متهمين_ ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة القسم).. وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما، وبحوزتهما  (2) جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية ، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

سرقة

اضرام نيران

الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة