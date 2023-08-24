ضبط أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى حملة مكبرة ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة الرقابة على الأسواق والمحلات.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط كمية من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة تجميد.

وتم ضبط والتحفظ على 13 كرتونة أسماك مجمدة زنة الواحدة 20 كجم بإجمالي كمية قدرها 260 كجم منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.