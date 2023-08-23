ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومصادرة سجائر بدون فواتير بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط و متابعة الأسواق.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المحلات و الأسواق

وقامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة و اشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات وتم تحرير 8 علب سمن نباتي زنة العلبة واحد كجم ,8 كيس فول زنة الكيس 500 جم , 8كيس لوبيا زنة الكيس 500 جم ,2كيس فاصوليا زنة الكبس 500جم، واحد كجم عدس، 2 زجاجة خل وماء ورد.

كما تم تحربر محضر عدم إعلان عن اسعار السلع ،3 محاضر امتناع وحجب عن البيع سجائر كليوباترا وتم مصادره 30 قاروصة بإجمالي 180 علبة ,3 محاضر بيع سجائر بأزيد 4 محاضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون فواتير محلية ومستوردة وتم مصادره 298 علبة سجائر، وكذلك حيازه وعرض وبيع 3375 فلتر سجائر مستورد و مجهول المصدر وبدون فواتير ، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.