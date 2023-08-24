زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مقاطعة ميندورو الشرقية بالفلبين

مانيلا (أ ش أ)

أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس، مقاطعة "ميندورو الشرقية"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلومترا شمال غرب بلدة "بانسود"، وعلى عمق كيلومتر واحد.. محذرا من احتمال وقوع توابع زلزالية وخسائر مادية عقب الزلزال.

ومنتصف أغسطس الحالى، أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) بأن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب مقاطعة "باتانيس"، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.