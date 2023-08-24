رئيس وزراء الأردن يؤكد أهمية تدعيم آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق

عمان (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة أهمية تدعيم آلية التعاون الثلاثى التى تجمع الأردن والعراق ومصر، وضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجية ضمن هذه الآلية كمشروع المدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين الشقيقين ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، مشددا على الضرورة الاستراتيجية والعوائد والفوائد الكبيرة على الدول الثلاث، لهذه المشروعات.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة فى مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير الداخلية العراقى عبد الأمير كامل الشمري.

وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذى حضره وزير الداخلية مازن الفراية، مكانة العراق الشقيق فى قلب ووجدان الملك عبدالله الثانى والأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، والأردنيين.

وأشاد بالعلاقات الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص المستمر على تعزيزها فى مختلف المجالات.

وطالب الخصاونة من وزير الداخلية العراقى نقل تحياته إلى نظيره العراقى محمد شياع السودانى، وتأكيده المضى قدما فى مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وفى مقدمتها مشروع الربط الكهربائى الذى من المتوقع أن يدخل حيز النفاذ خلال أقل من شهر بعد استكمال البنى التحتية الخاصة به.



ولفت الخصاونة إلى أهمية التعاون والتنسيق الذى يجرى بين البلدين الشقيقين فى مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، منوها فى الوقت ذاته بأهمية إجراء أى ترتيبات ضرورية فى هذا المجال والتنسيق مع دول الجوار التى تعانى تحديات مماثلة كسوريا الشقيقة.

وأكد رئيس الوزراء الأردنى فى هذا الصدد أن الأردن لن يتهاون فى التعامل مع أى مخاطر من هذا النوع وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدوده وأمنه ومواطنيه.

بدوره، نقل الشمرى تحيات رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى الخصاونة، مؤكدا الجدية والحرص على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثي.

وأعرب وزير الداخلية العراقى عن سعادته بالنتائج التى تمخضت عنها زيارته إلى الأردن، والتى تخللها توقيع مذكرة للتعاون الأمنى، وإجراء زيارات ولقاءات مع عدد من الجهات لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات، مبديا الحرص على الاستفادة من تجارب هذه الجهات فى تطوير مجالات العمل فى بعض المؤسسات العراقية، حيث أبدى الخصاونة استعداد الحكومة إلى رفد الجانب العراقى بالخبرات والتجارب والتعاون الكامل فى هذا المجال.

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة منيف على حسين.