انطلاق اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى القاهرة

كتب: أحمد جمعة

تستضيف القاهرة اجتماعاً يضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق فى إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاثة، وذلك في ظل التنسيق المستمر والتشاور الدائم لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وبحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، وذلك قبيل بدء الاجتماع الرسمي لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر".

ويستقبل وزيـر الخارجية اليوم الثلاثاء، فيصل المقداد وزير خارجية سوريا، لعقد جلسة مباحثات ثنائية بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، يليها المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، يعقبه اجتماع اللجنة مع فيصل المقداد وزير خارجية سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية أن الوزير شكري سيدلي بتصريحات إعلامية بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل التحرير.

كان المقداد قد أجري في إبريل الماضي، زيارة إلى القاهرة هي الأولي منذ أكثر من 10 سنوات ، وقد شهدت الزيارة عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات حينها سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

وخلال استقباله لنظيره السوري، أكد الوزير سامح شكري دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية فى أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الاجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطنى بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.