رئيس الصين: دعوة 6 دول للانضمام لـ بريكس تزيد من تعزيز قوى السلام فى العالم

بكين (أ ش أ)

قال الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الخميس، إن توسع بريكس تاريخى ونقطة انطلاق جديدة، مضيفا أن التوسع سيضخ أيضا حيوية جديدة فى آلية التعاون، وسيزيد من تعزيز قوى السلام والتنمية فى العالم.

وأكد الرئيس الصيني في تصريح اليوم على هامش القمة الـ15 لبريكس بعد أن أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أنه تمت دعوة ست دول، هي الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات ، لتصبح أعضاء جددا في بريكس ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ، أن التوسع يوضح تصميم دول بريكس على الاتحاد والتعاون مع الدول النامية الأخرى، ويلبي تطلعات المجتمع الدولي، ويخدم المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، أن دول بريكس تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسئولية إحلال السلام والاستقرار حول العالم.

وهنأ بينج - خلال فعاليات قمة دول بريكس الـ15، اليوم الخميس، مصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى إثيوبيا والأرجنتين وإيران لانضمامهم إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في هذه المجموعة، مؤكدا أن توسع العضوية يعد حدثا تاريخيا يظهر تفاني دول بريكس للتعاون والتنسيق مع الدول النامية وذلك لتلبية تطلبات المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة للدول النامية. ونوه الرئيس الصيني بأن هذا التوسع سيشكل نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول مجموعة بريكس؛ وسيؤدي بدوره إلى زخم جديد ضمن آلية مجموعة بريكس، فضلا عن إلى تعزيز العمل من أجل إحلال السلام العالمي.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا اعضاء كاملي العضوية في مجموعة "بريكس".

وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من بريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".

وأعلن الرئيس سيريل رامافوسا نتائج القمة الخامسة عشرة لدول بريكس في خطاب اعلانه لنتائج القمة بمركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.

من جهته أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، موافقة مجموعة "بريكس" على ضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى المجموعة.

وهنأ مودي- في كلمة، أمام قمة مجموعة (بريكس)، المنعقدة حاليًا بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا- تلك الدول حكومة وشعبا للانضمام إلى المجموعة، معربا عن ثقته بأن مع هذه الدول سنتمكن من ضخ زخم جديد وطاقة جديدة في تعاون مجموعة (بريكس) .

وأكد أن إضافة أعضاء جدد إلى (بريكس) سيهدف الى تقويتها كمجموعة ومنظمة، كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.