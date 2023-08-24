الرئيس البرازيلى: نرحب بانضمام مصر لتجمع "بريكس"

كتب سمير حسنى

رحب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بانضمام مصر لتجمع بريكس.

قال دا سيلفا، خلال قمة تجمع بريكس في جنوب افريقيا، إن المجمعة مستمرة في فتح أبوابها لضم أعضاء جدد، كاشفا عن العمل على دراسة اعتماد عملة مشتركة للمجموعة.

كان رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى، وجه التهنئة لجميع الدول التى انضمت مؤخرا إلى مجموعة بريكس.

وقال رئيس وزراء الهند خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا خلال فعاليات قمة مجموعة بريكس: لقد وافقنا على انضمام مصر ودول أخرى لمجموعة بريكس..تهنئتى الحارة لهذه الدول حكومة وشعبا، وواثق أننا مع هذه الدول سنضخ طاقة جديدة وزخم جديد في تعاوننا".

وأشار إلى العلاقات العميقة بين بلاده وهذه الدول، معقبا:" سيكون هناك ديناميكيات جديدة فضلا عن العلاقات الثنائية".