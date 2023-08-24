وقال جوتيريش -في رسالة عبر الفيديو لقمة (منصة شبه جزيرة القرم) المنعقدة في كييف- "من الأهمية بقدر الإمكان ألا تكون أراضي دولة ما موضوعا للاستحواذ من جانب دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وتابع: "تواصل الأمم المتحدة الاسترشاد بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار المتعلق بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا.. وتماشيا مع هذه القرارات، تلتزم الأمم المتحدة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.. ضمن حدودها الدولية المعترف بها، وتمتد إلى مياهها الإقليمية".

وأشار جوتيريش إلى أنه وفقا لقرار الجمعية العامة، يتواصل نشر التقارير حول حالة حقوق الإنسان في القرم ومدينة سيفاستوبول، في حين سيواصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه المناطق عن كثب.

وعُقدت القمة الدولية الثالثة لـ (منصة شبه جزيرة القرم) في كييف، أمس الأربعاء، والتي خصصت لرؤية أوكرانيا، فيما يتعلق بمستقبل شبه جزيرة القرم والقضايا الأمنية في منطقة البحر الأسود.

يذكر أن منصة القرم هي منصة للتشاور والتواصل أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أغسطس 2021، لتنظيم جميع القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة، ويتمثل الغرض من هذا في تطوير أساليب عملية لجذب الانتباه الدولي إلى الوضع في شبه جزيرة القرم ومناقشة احتمالات استعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على شبه الجزيرة.