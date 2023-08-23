أوكرانيا: مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي شمال شرقي البلاد

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات في أوكرانيا، عن مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي شمال شرقي البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق منحت هولندا ألف جهاز شحن مخصص لإزالة الألغام إلى أوكرانيا، حيث قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين : هناك قرار بتوفير نحو ألف جهاز شحن محمول لإزالة الألغام لمسافات طويلة، والتى يمكن أن تخلق ممرات في حواجز صناعية.

وفي وقت سابق ، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن مساعدة أوكرانيا على إزالة حزام ضخم من الألغام الأرضية يمكن أن تصبح جهدًا مشتركًا بين ألمانيا وشركاء آخرين.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الطاقة البريطاني جرانت شابس، خلال زيارة إلى كييف، عن تمويل تصدير الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية بمبلغ 192 مليون جنيه إسترليني (حوالي 225 مليون يورو)، وقال شابس: من خلال هذا الضمان، نريد مساعدة أوكرانيا على عدم اضطرارها إلى شراء وقودها النووي من روسيا في المستقبل".