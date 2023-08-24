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تموين المنيا: ضبط 52 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:52 ص
تموين المنيا: ضبط 52 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 52 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 52 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 42 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

 


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