تقرير دولى: نسبة الضحايا من الأطفال تتخطى 7% خلال 4 أشهر من الحرب الأوكرانية

كتبت : هند المغربي

ارتفع عدد الضحايا بين الأطفال في أوكرانيا بأكثر من 7% بين مايو وأغسطس 2023 مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة مع تضاعف الهجمات الجوية والهجمات بطائرات بدون طيار ثلاث مرات، مع عدم وجود نهاية للخطر الذي يواجهه الأطفال بعد 18 شهراً من الحرب وفق تقرير تناوله موقع الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " اوتشا "

وأوضح التقرير أنه منذ مايو 2023، قُتل أو جُرح 148 طفلاً في أوكرانيا، مما رفع عدد الضحايا من الأطفال منذ تصاعد الحرب في 24 فبراير من العام الماضي إلى أكثر من 1700، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك 545 حالة وفاة، منها 24 طفلاً قتلوا هذا الصيف.

ووفق التقرير كان شهر يونيو هو الأكثر دموية حتى الآن بالنسبة للأطفال هذا العام، حيث قُتل 11 طفلاً وأصيب 43 آخرون حيث كانت هناك زيادة في جميع الضحايا المدنيين في أوكرانيا في الفترة ما بين 1 مايو و13 أغسطس، و سجل يونيو أكبر عدد من إجمالي الضحايا المدنيين في عام 2023 حيث بلغ 865.

وأظهرت تقارير تحليلات الصراع أنه في الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل، تم تنفيذ 459 غارة جوية وطائرات بدون طيار. وارتفع هذا العدد إلى 1,432 في الفترة ما بين 1 مايو و4 أغسطس، مع وقوع حوالي 95% من هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان.