الأمم المتحدة تدين الهجمات على مرافق تخزين الحبوب فى أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

أدانت منسق الشؤون الإنسانية، دينيس براون، الهجمات على ما يقرب من نصف مناطق أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية. ووفقا للسلطات المحلية، تعرضت مرافق تخزين الحبوب، الحيوية للمزارعين والأمن الغذائي العالمي، للقصف في منطقة

وأكدت المنسقة الأممية ان في منطقة سومي، تضررت مدرسة، وقُتل وجُرح معلمون، بحسب السلطات الوطنية لافته الي أن العاملين بمنظمات الإغاثة اكدوا المدنيين في منطقة خيرسون تحملوا ساعات من الضربات المتواصلة التي دمرت أحد المستشفيات وأجبرت منظمات الإغاثة على تعليق المساعدات الحيوية واللجوء إلى المأوى أثناء النهار، وكان ذلك بالأمس.

وفي وقت سابق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزام الأمم المتحدة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وقال جوتيريش -في رسالة عبر الفيديو لقمة (منصة شبه جزيرة القرم) المنعقدة في كييف- "من الأهمية بقدر الإمكان ألا تكون أراضي دولة ما موضوعا للاستحواذ من جانب دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها".

وتابع جوتيريش: "تواصل الأمم المتحدة الاسترشاد بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار المتعلق بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا.. وتماشيا مع هذه القرارات، تلتزم الأمم المتحدة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.. ضمن حدودها الدولية المعترف بها، وتمتد إلى مياهها الإقليمية".