اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات وفاة شخص داخل محطة صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 24 أغسطس 2023 01:17 م
تحريات لكشف ملابسات وفاة شخص داخل محطة صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات وفاة أحد الأشخاص داخل محطة الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة أحد الأشخاص داخل محطة الصرف الصحى، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم تحديد هوية المتوفى، ونقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزى.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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