اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 04:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تاريخ تأسيس أسقفية الشباب فى الكنيسة ومهام عملها.. تفاصيل

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:00 ص
تاريخ تأسيس أسقفية الشباب فى الكنيسة ومهام عملها.. تفاصيل كنيسة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تؤمن الكنيسة أن الشباب هم البنية الأساسية للمجتمع، وهم الطاقة الحيوية الكامنة فى الكنيسة والوطن، ومن هنا كان لابد من تقديم الرعاية المناسبة لهم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، إذ يتسلمون الإيمان من جيل ويسلمونه للجيل الذى يليهم، لذلك رأى قداسة البابا شنوده الثالث حينئذ ضرورة تخصيص أسقفًا لهم، مع جهاز من الآباء الرهبان، والمكرسين، والمكرسات للإهتمام بالعمل المركزى فى حقل الشباب، والتعاون مع سائر الإيبارشيات( أحبارها الأجلاء، والآباء الكهنة وكل العاملين فى حقل الشباب) من أجل الوصول إلى العمل المشترك فى هذا الحقل الهام.

وتوجه أسقفية الشباب بالاهتمام بالمخدومين والخدام بالخدمة الميديانية ونظام متكامل مع اتصال وتواصل مع رؤية مستقبلية مع تقييم وتقارير تعلم بالتكوين لا التلقين تؤمن بالحوار تعلم المشاركة الوطنية وحب الوطن لكى تحضر كل إنسان كاملا فى المسيح (كو 1:28).

ويعتبر شعار الأسقفية خدمة الإنسان وكل الإنسان للبعيدين تجذبهم للقريبين تثبتهم تكتشف المواهب وتصقلها وتهتم بالفرد والجماعة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسقفيه الشباب

شعار الاسقفيه



الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يستقبل مطران شبرا الخيمة وأسقف شبين القناطر للتهنئة بعيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:52 م

أسقف الشباب بالكنيسة يلتقى لجنتى "جامعة والألحان" لمناقشة عدد من الأنشطة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:59 م

أسقفية الشباب تعلن افتتاح معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى العاشر

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 10:54 م

4 مراحل مهمة في تاريخ أسقفية الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 05:00 ص

عودة أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية من ألمانيا بعد انتهاء رحلة علاجه

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:37 ص

الأنبا توما يفتتح مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية فى وادى النطرون

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة