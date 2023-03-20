الكنيسة تنظم الملتقى السنوى لخدام وخادمات الفئات والأنشطة بمهرجان الكرازة

كتب: محمد الأحمدى

نظمت لجان الفئات والأنشطة بأسقفية الشباب، يوم الجمعة الماضي، ثالث ملتقى من ملتقيات الخدام السنوية، لمهرجان الكرازة المرقسية ، تحت شعار المهرجان لعام 2023 "لا تكن إلا فرحًا"، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات الفئات والأنشطة ممنينتمون إلى عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وحاضر في الملتقى صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. كما تم تقسيمالخدام كلٍ حسب نشاطه لمعرفة الجديد هذا العام في كل مسابقة، أو حسب الفئة التي يخدمها لعرض العديد من الوسائل المبتكرة التي تساعدهم على تقديمموضوعات المهرجان بطرق جديدة وشيقة تناسب كل فئة.