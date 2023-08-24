المغنيسيوم يحسن الحالة المزاجية وجودة النوم

كتبت رانيا عامر

تؤكد الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بالإضافة إلى التغذية الجيدة يعززان من جودة النوم والصحة العامة للجسم، ويقللان القلق والاضطرابات التي يعانى منها البعض، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

قالت الدكتورة نعومي نيومان بينارت أخصائية التغذية ، إن معدن المغنيسيوم ضروري لكل خلية في جسمك ليعمل في أفضل حالاته كمكمل غذائى . كما أن المغنيسيوم يمكن أن يدعم الحالة المزاجية وجودة النوم ومستويات الهرمونات وصحة العظام.

كما أوضحت الاخصائية، أن المغنسيوم يدعم استرخاء العضلات، ما يساعد جسمك وعقلك على الشعور بالاستعداد للنوم. وفى السياق ذاته وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في تناول المغنيسيوم يميلون إلى النوم بشكل أقل ونوم أقل جودة ، كما أن لديهم نسب من معدلات الاكتئاب .

ووجدت إحدى الدراسات أن أكثر من 80% من النساء بعد انقطاع الطمث لديهن مستويات منخفضة من المغنيسيوم في الدم، و كن أكثر عرضة للاكتئاب ، حيث إن المغنيسيوم ضروري لتنظيم الحالة المزاجية.

وأشارت الطبيبة الى أن مكمل المغنيسيوم يساعد على التحكم في تقلصات عضلات القلب، ودعم صحة القلب. وكشفت دراسة لأكثر من 3700 امرأة بعد سن اليأس أن النساء اللائي لديهن مستويات أعلى من المغنيسيوم أظهرن علامات التهابية أقل تتعلق بأمراض القلب، ما يشير إلى أنهن يتمتعن بصحة أفضل للقلب.