الدهون المتحولة الضارة.. كيف تؤثر الأطعمة المقلية على القلب؟

كتبت ميرفت رشاد

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا توجد بشكل شائع في الأطعمة المعلبة والسلع المخبوزة وزيوت الطهي والمواد القابلة للدهن، وأن تناول كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المتحولة يزيد من خطر الإصابة بأمراض نمط الحياة مثل أمراض القلب التاجية، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

اعرف الفرق بين الدهون المتحولة الطبيعية والصناعية

الدهون المتحولة، أو الأحماض الدهنية المتحولة، هي أحد أشكال الدهون التي توجد في أشكال طبيعية وصناعية، وتوجد الدهون المتحولة الطبيعية في اللحوم ومنتجات الألبان من الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والماعز، وتتشكل بشكل طبيعي عندما تتواجد البكتيريا في هذه اللحوم.

الدهون الاصطناعية المتحولة هي نوع من الدهون الغذائية، حيث يتم تحويل الزيوت السائلة إلى دهون صلبة، وتسمى هذه أيضًا الزيوت المهدرجة جزئيًا (PHOs). تتشكل الدهون المتحولة الاصطناعية من خلال عملية صناعية تضيف الهيدروجين إلى الزيوت النباتية، مما يصبح الزيت صلبًا في درجة حرارة الغرفة، هذا الزيت المهدرج جزئيًا غير مكلف وأقل عرضة للفساد، لذا فإن الأطعمة المصنوعة منه تتمتع بعمر افتراضي أطول.

لماذا تعتبر الدهون المتحولة المنتجة صناعيا ضارة بالصحة؟

تظهر الدراسات الحديثة زيادة في النوبات القلبية لدى الشباب، والسبب وراء هذا الاتجاه هو أسلوب حياتهم، أي انخفاض النشاط البدني وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالكوليسترول، والمثير للدهشة بالنسبة للكثيرين أنه ليس استهلاك السمن أو صفار البيض أو الكاجو الذي يزيد من نسبة الكولسترول، وبدلاً من ذلك فإن استهلاك الوجبات السريعة (البرجر، البيتزا، السمبوسة، والبطاطس المقلية وغيرها)، والأطعمة المعبأة والمحفوظة هي التي تسبب زيادة نسبة الكولسترول.

قائمة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة الضارة

ومن أمثلة هذه المواد الغذائية:

*الأطعمة السريعة مثل البطاطس المقلية

* زبدة المارجرين أو زبدة الفول السوداني

* رقائق البطاطس والمقرمشات والكوكيز

* الأطعمة المقلية بما في ذلك الدجاج المقلي، وحلقات البصل، والناجتس

* المنتجات المجهزة مسبقاً، مثل قشور الفطائر، وعجينة البيتزا، وعجينة البسكويت

* بعض المعجنات والدونات والفطائر

الآثار الضارة للدهون المتحولة

وتشير الدراسات إلى أن الدهون المتحولة الاصطناعية تزيد من الالتهابات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة، كما أنها تسبب ضررًا للبطانة الداخلية للأوعية الدموية، المعروفة باسم البطانة.

تعمل الدهون المتحولة على رفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وخفض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL). والتي يمكن أن تسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين (الأوعية الدموية). وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يؤدي الاستهلاك الزائد للدهون المتحولة أيضًا إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكري.

كما ربطت بعض الدراسات استهلاك الدهون المتحولة الاصطناعية بفقدان الذاكرة والسرطان والاكتئاب واختلال وظائف الكبد.