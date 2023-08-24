البورصة تودع رامى الدكانى بصعود للمؤشرات.. و5 مليارات جنيه أرباحًا سوقية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه، يأتى هذا بعد انتهاء مدة ولاية رامى الدكانى رئيس البورصة.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 22090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة.