وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن غالبية الاعتقالات وقعت في مُخيم "الفوار" الكائن في بلدة "دورا" جنوب مُحافظة الخليل، والتي تشهد اضطرابًا غير عادي منذ واقعة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مُستوطنة إسرائيلية قرب مُستوطنة (كريات أربع) في وقت سابق هذا الأسبوع. وبلغت عدد الاعتقالات مُخيم الفوار (12 حالة).

وذكرت المصادر أنه جرى كذلك اعتقال أسير مُحرر من مدينة "الخليل" ذاتها بعد مداهمة منزله وتفتيشه، مؤكدة أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مُحافظة "طولكرم" وخمسة بينهم أسيران مُحرران من مُحافظة "جنين"، واثنين من "نابلس" بشمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مُخيم "عقبة جبر" في مُحافظة (أريحا) الواقعة شرق الضفة الغربية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بعد مُداهمة منازلهم وتفتيشها.