ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن اتحاد لجان الصيادين في غزة أن الصياد أصيب برصاص مطاطى، أطلقه عليه جنود بحرية الاحتلال وهو على متن مركبه، وُصفت إصابته بالمتوسطة.

وتتعمد بحرية الاحتلال الإسرائيلي يوميًا مُلاحقة الصيادين في بحر غزة ومنعهم من مُمارسة الصيد.



من جانب أخر حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء، من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد في القدس الذى أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة عليه، وتخصيص نحو مليار شيقل من أجل تنفيذه.

وقالت الهيئة، في بيان صحفى، إن المخطط الجديد يعتبر المخطط الاستيطاني الأضخم منذ عدة سنوات، ويتضمن بناء 2430 وحدة استيطانية وفندقية تضم 500 غرفة.



وأكدت الهيئة أن المخطط الجديد يستهدف ترسيخ الوجود الاستيطاني فى مدينة القدس، والاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي، ومحاصرة التجمعات السكنية الفلسطينية وخنقها، وعزل المدينة نهائياً عن محيطها الفلسطيني.



وأشارت الهيئة إلى أن هذا المخطط يتزامن مع خطة أخرى أعدها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، تتضمن تخصيص 40 مليون دولار لإنشاء طرق استيطانية جديدة للتواصل بين مستوطنات القدس، وبناء مراكز شرطة جديدة، ونشر المزيد من كاميرات المراقبة الأمنية.



وحمّلت الهيئة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على هذه الجرائم الاستيطانية التي تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها، وقالت الهيئة: إن الإدانات الدبلوماسية الفارغة لم تعد كافية للجم هذا التصعيد الاستيطاني. ودعت المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى الخروج عن صمتها والتدخل قبل انفجار قادم للأوضاع على الأرض لن يستطيع أحد إيقافه.