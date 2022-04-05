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قافلة الأزهر الشريف تزور قصر ثقافة الطفل بالأقصر لدعم تنمية مهارات الطفل ونشأته.. صور

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 07:44 م
قافلة الأزهر الشريف تزور قصر ثقافة الطفل بالأقصر لدعم تنمية مهارات الطفل ونشأته.. صور قافلة الأزهر الشريف تزور قصر ثقافة الطفل بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر بالتعاون مع الأزهر الشريف، زيارة لقافلة الأزهر الشريف للقصر بحضور الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، وفضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الأزهر، والدكتورة سمر محمد حسانى، والدكتورة مروة محمد مرسى، وعقدت محاضرة بعنوان "تنمية مهارات الطفل ونشأته" وأوضحوا كيفية التعامل مع الطفل وتنمية مهاراته وإحترام عقلية الطفل.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة"، تحدثت خلالها إسراء أحمد المسئولة بالقصر، عن الدمج وأنواعه وعدد ذوي الإحتياجات الخاصة والاعاقات في العالم، وكيفية دمجمهم مع المجتمع المحيط بهم ودور الدولة في توفير كل الإحتياجات الخاصة بهم، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان"ماذا تعرف عن جائزة نوبل" وتحدث أحمد عمران مسئول القصر، عن جائزة نوبل وسبب تسميتها بهذا الأسم والمجالات التى تمنح فيها الجائزة، وبعض الشخصيات العربية الذين حصلوا على جائزة نوبل.

فيما أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى" بلقيس السمراء، مازال"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة عن "الحمار العجوز" ألقتها أسماء عبد السلام، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشةرسم "هدية عيد الأم" تنفيذ مجموعة من الأطفال رواد المكتبة احتفالاً بيوم الأم، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية تنفيذ نجوي أبوالفضل محمد، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة رسم حر بإستخدام ألوان خشب وفلوماستر وقلم رصاص نفذتها صفاء حسن قرشي، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان" إعاده تدوير برطمان زجاج" تنفيذ شيماء سعيد.

قافلة الأزهر الشريف تزور قصر ثقافة الطفل بالأقصر (1)
 

 

قافلة الأزهر الشريف تزور قصر ثقافة الطفل بالأقصر (2)
 

 

قافلة الأزهر الشريف تزور قصر ثقافة الطفل بالأقصر (3)
 

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