اعرفى السن المناسب للحمل ومتى يمثل مشكلة على صحة الأم والطفل

كتبت ميرفت رشاد

تحرص بعض السيدات على تأجيل رحلة الحمل حتى يحققن بعض المناصب المهنية والاستقرار المالي ونتيجة لذلك، تتزوج العديد من النساء أيضًا في وقت متأخر، فالحمل بعد 35 عامًا وحى سن 40 يضع المرأة تلقائيًا في فئة "عمر الأمومة المتقدم AMA"، وإليك بعض المخاطر التي قد تواجهها النساء في هذه الفئة ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

قالت الدكتورة سانجيتا روديو، استشارية أمراض النساء والتوليد بالهند: "على الرغم من أن هذه التسمية قد تكون توحي بالمخاطر، إلا أنه من الضروري أن نفهم أن الحمل الناجح بعد 35 عامًا أمر شائع، وإن كان مع بعض المخاطر، مع مرور الوقت، يمكن أن تقل فرص نجاح الحمل، حيث يتضاءل مخزون البويضات وجودتها، إلى جانب التغيرات الهرمونية. "

بعض مخاطر الأم والجنين التي قد تواجهها النساء في فئة AMA تشمل ما يلي -

العقم:

مع اقتراب المرأة من سن اليأس، قد يصبح الحمل أطول وأكثر صعوبة، لأن المرأة تبدأ حياتها بعدد محدد من البويضات، فإن هذا العدد يقل مع مرور الوقت، قد تكون البويضات أيضًا أقل جودة مع تقدم المرأة في العمر، مما يجعل من الصعب تخصيبها أو زرعها.

الإجهاض:

مع انخفاض جودة البويضة، يزداد خطر الإجهاض بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزداد فقدان الحمل إذا كانت المرأة تعاني من أمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، ولادة جنين ميت هو احتمال آخر، لذلك يجب الحفاظ على جميع مواعيد ما قبل الولادة، خاصة إذا كانت المرأة تنتمي إلى فئة AMA.

مشاكل الكروموسوم:

النساء الأكبر سناً أكثر عرضة لخطر مواجهة مشاكل الكروموسوم في أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، على سبيل المثال، يبلغ خطر إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون حوالي 1 من كل 365 للنساء بعمر 35 عامًا.

سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم:

تتعرض المرأة الحامل المصابة بالسكري لخطر إنجاب طفل ينمو بشكل كبير وهو لا يزال داخل الرحم، في مثل هذه الحالة، هناك خطر كبير للإصابة عند الولادة ،بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم (للأم) تسمم الحمل ومضاعفات أخرى (للطفل).

وسلطت الدكتورة سانجيتا روديو الضوء على أن "المضاعفات الأخرى تشمل الولادة المبكرة، وتشوهات الكروموسومات لدى الأم، وقيود النمو داخل الرحم، والخداج، واضطرابات طيف التوحد لدى الطفل علاوة على ذلك، من المرجح أن تخضع النساء في سن الأم المتقدمة للولادة المحفزة والولادة القيصرية الاختيارية.

واختتمت: "من المهم أيضًا أن نتذكر أن العقم ومضاعفات الحمل يمكن أن تحدث في أي عمر، ومن الممكن أن تحصلي على حمل وولادة صحيين حتى لو كانت المرأة تنتمي إلى فئة عمرية متقدمة، ومن الأفضل استشارة طبيب أمراض النساء أو الأخصائي إذا كنتِ تواجهين صعوبة في الحمل أو تبحثين عن خيارات تتجاوز الحمل الطبيعي".