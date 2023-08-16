9 نصائح مهمة لتقليل مخاطر الإصابة بسكرى الحمل

كتبت ميرفت رشاد

سكري الحمل هو نوع من مرض السكري يتطور أثناء الحمل، ويصيب النساء الحوامل اللاتي لم يكن مصابات بداء السكري في السابق ويختفي عادة بعد الولادة ، يمكن أن تشكل مخاطر على كل من الأم والطفل إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، السبب الدقيق لمرض سكري الحمل غير معروف ، يُعتقد أنه ناتج عن تغيرات هرمونية معينة تحدث أثناء الحمل.

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المرأة تعاني من سكري الحمل، يمكن أن تتداخل هرمونات الحمل مع عمل الأنسولين، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم. يمكن أن تزيد هرمونات المشيمة أيضًا من مقاومة الأنسولين، مما يجعل من الصعب على الجسم استخدام الأنسولين بفعالية ، يمكن أن يكون التاريخ العائلي لمرض السكري سببًا آخر لزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل.

النساء اللائي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة قبل الحمل أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، كما يزداد خطر الإصابة بسكري الحمل مع تقدم العمر ، خاصة بالنسبة للنساء فوق 25 عامًا، وإليك النصائح لمساعدتك على تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

9 نصائح للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل:



1. الحفاظ على وزن صحي



تزيد زيادة الوزن من خطر الإصابة بسكري الحمل، استهدف الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه قبل الحمل.

2. ممارسة الرياضة بانتظام



مارس تمارين متوسطة الشدة ، مثل المشي السريع أو السباحة ، لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع، يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل.

3. تناول نظام غذائي متوازن



ركز على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، قلل من تناول الأطعمة المصنعة والسكرية ، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.

4. التحكم في تناول الكربوهيدرات



قم بتضمين الكربوهيدرات المعقدة في وجباتك ، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات ، والتي يتم هضمها بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى استقرار مستويات السكر في الدم، تجنب الكربوهيدرات البسيطة ، مثل المشروبات السكرية والحبوب المكررة.

5. الحد من المشروبات السكرية



يساعد شرب الماء أو شاي الأعشاب أو المشروبات غير المحلاة بدلاً من المشروبات السكرية على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

6. مراقبة أحجام الحصص



انتبه لأحجام الحصص لتجنب الإفراط في تناول الطعام، يمكن أن يساعد ذلك في تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع الزيادة المفرطة في الوزن.

7. شرب الماء



يساعد شرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على الترطيب المناسب ويدعم الصحة العامة، يمكن أن يؤثر الجفاف على مستويات السكر في الدم ، لذا احرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

8. الحصول على قسط كاف من النوم



قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل، اهدف إلى الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة للحفاظ على التوازن الهرموني ودعم الصحة العامة.

9. الرعاية المنتظمة قبل الولادة



احصلي على فحوصات منتظمة قبل الولادة لمراقبة صحتك ونمو طفلك، وهذا يضمن تحديد أي عوامل خطر محتملة للإصابة بسكري الحمل وإدارتها بشكل مناسب.