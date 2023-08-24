اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 01:28 م
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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة وضبط المتهمين بأوسيم

الخميس، 24 أغسطس 2023 01:07 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة وضبط المتهمين بأوسيم مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم، وتمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. 
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى، وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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مشاجرة بأوسيم

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