إزالة 15 حالة تعد فى المهد بقرية توماس وعافية بمساحة 4300 متر جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 15 حالة تعدي فى المهد بقرية توماس وعافية بإجمالي مساحة تبلغ 4300 متر مكعب، حيث إن التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما نجح رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، فى إزالة تعديات على مساحة 2 فدان أرض أملاك دولة عبارة عن زراعة أشجار على تلك الأرض بالمخالفة للقانون، وتمت إزالة التعديات ووضع لافتة على الأرض تفيد بأنها من أملاك الدولة ويحظر التعامل عليها.

ومن جانبه يقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه خرجت لجنة للمرور على الأراضى أملاك الدولة بقرية المدامود قبلي، والمكونة من رئيس القرية يوسف أحمد محمود، وسكرتير القرية سامى جاد الكريم، ومسئول القسم الفنى أحمد إمام ومسئول الأملاك برئاسة المركز محمد أحمد إسماعيل، وتبين وجود تعدى بزراعة أشجار على مساحة 2 فدان وتم التصدي لها، وإزالة التعدى بالكامل بمعرفة اللجنة، ووضع لافتة تفيد بأن تلك الأرض أملاك دولة ويحظر التعامل عليها، وجارى تحرير المحاضر اللازمة ضد المتعدى للإحالة للنيابة العامة.