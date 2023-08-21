محافظة القاهرة تزيل عقارا مائلا مكونا من 11 طابقا .. صور

كتب سيد الخلفاوى

تواصل الأجهزه التنفيذية بحي مصر القديمة، برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي أعمال ال إزالة للعقار المائل والصادر له قرارات إزالة وعنوانه 6 شارع إبراهيم المنفي بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة، طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باتخاذ إجراءات السلامة الوقائية والفنية للحفاظ على الأرواح والمارة والعقارات المجاورة وتأمين الأعمال بالموقع.

من جانبها، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة في إطار الحرص الدائم على الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم وفي ضوء متابعة تنفيذ كافة قرارات الهدم للعقارات ذات الخطورة الداهمة وتنفيذ قرار ازالة العقار المائل بكورنيش مصر القديمة والصادر له عدة قرارات

واضافت انه تم تنفيذ قرارات الاخلاء الاداري الصادرة للعقار للخطورة الداهمة حيث تم الانتهاء من اخلاء العقار كليا من الاشخاص و المنقولات والبدء في أعمال الإزالة على مدار ثلاثة ايام متواصلة والذي يقتضى بإزالة العقار والمقام على مساحة 150 متر مربع تقريبا والمكون من ارضي و 10 أدوار متكررة حتى سطح الارض لما يمثله من خطورة كبيرة على ارواح السكان و العقارات المجاورة خاصة في ظل ان العقار به ميل شديد يمثل خطورة على العقارات المجاورة حيث تم الانتهاء من ازالة سقف الدور التاسع وجاري استمرار الاعمال .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات طبقا للاصول الفنية لأعمال الازالة باستخدام معدات الازالة يدويا دون استخدام المعدات الثقيلة مراعاة لسلامة المواطنين لعدم حدوث انهيارا كليا للعقار قد تنتج عنه اضرار جسيمة حيث تم الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ الاعمال على قدر عال من الكفاءة لمثل هذه النوعية من الاعمال مع فصل كافة المرافق لتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة كما سيتم متابعة الاعمال بصورة دورية للتأكد من سير الاعمال طبقا للخطة الموضوعة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن كافة الأجهزة التنفيذية و المعنية تعمل على قدم وساق من خلال متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة مستجدات الازالة للعقار المائل رقم 6 شارع ابراهيم المنفي اسفل كوبري العاشر من رمضان بكورنيش النيل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجراءات السلامة الوقائية و الفنية للحفاظ على الارواح والمارة و العقارات المجاورة وتأمين الاعمال بالموقع .