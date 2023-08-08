5 أطعمة غنية بالبريبايوتيك.. تعزز صحة الأمعاء

كتبت إيناس البنا

البريبايوتكس هي ألياف ومركبات غير قابلة للهضم توجد في بعض الأطعمة التي تعزز نمو ونشاط بكتيريا الأمعاء المفيدة، فهى ضرورية للحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، لأنها تعمل كمصدر لتغذية البروبيوتيك.

وفقا لموقع " healthline"، تعزز البريبايوتكس صحة الأمعاء وتساعد في الهضم وتحسن امتصاص العناصر الغذائية، من خلال دعم ميكروبيوم الأمعاء المتوازن ، تساهم البريبايوتكس في تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الهندباء الخضر

تعتبر خضار الهندباء من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الأنسولين ، وهو نوع من الألياف الغذائية التي تعمل كمصدر وقود لبكتيريا الأمعاء المفيدة. يقاوم الإنولين الهضم في الأمعاء الدقيقة ، ويصل إلى القولون سليمًا ، حيث يدعم نمو ونشاط البروبيوتيك. هذا يعزز ميكروبيوم الأمعاء المتوازن والمتنوع ، مما يؤدي إلى تحسين الهضم ، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية ، وتعزيز المناعة.

الخرشوف

يعتبر الخرشوف، طعامًا بريبيوتيك بسبب محتواه العالي من الأنسولين، الإينولين هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تمر غير مهضومة عبر الجهاز الهضمي العلوي وتصل إلى القولون ، حيث تعمل كمصدر غذاء قيم لبكتيريا الأمعاء المفيدة، من خلال تعزيز نمو ونشاط البروبيوتيك ، يساهم الخرشوف القدس في ميكروبيوم أمعاء متوازن ومزدهر. وهذا بدوره يعزز صحة الجهاز الهضمي ، ويحسن امتصاص العناصر الغذائية ، ويقوي جهاز المناعة ، وقد يكون له آثار إيجابية على صحة التمثيل الغذائي.

الثوم

يُعرف الثوم بأنه غذاء بريبيوتيك بسبب محتواه من الإينولين والسكريات الفركتوليغو (FOS) ، والتي تعمل كغذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة. يقاوم الإينولين و FOS الهضم في الأمعاء الدقيقة ، ويصلان إلى القولون سليمًا ، حيث يحفزان نمو ونشاط البروبيوتيك، هذا يعزز ميكروبيوم الأمعاء المتنوع والمتوازن ، ويدعم الهضم الأمثل ، وامتصاص العناصر الغذائية ، وتعزيز المناعة، تساهم خصائص البريبايوتك للثوم أيضًا في تقليل البكتيريا الضارة، مما قد يقلل من خطر الإصابة ببعض اضطرابات الجهاز الهضمي.

الكراث

الكراث هو مصدر غذائي قيِّم للبريبايوتك ، يحتوي على الأنسولين وأوليجوفركتوز ، وهي ألياف غير قابلة للهضم تفيد صحة الأمعاء، بما أن هذه الألياف تمر عبر الجهاز الهضمي العلوي دون أن تتكسر ، فإنها تصل إلى القولون سليمة وتعمل كغذاء للبكتيريا بروبيوتيك المفيدة، من خلال تعزيز نمو ونشاط هذه البكتيريا الجيدة ، يساعد الكراث في الحفاظ على ميكروبيوم أمعاء متوازن ومزدهر، وهذا بدوره يدعم كفاءة الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وتقوية جهاز المناعة.

البصل

البصل هو غذاء حيوي قوي يحتوي على فركتوليغوساكاريد (FOS) والأنولين ، وهي ألياف غير قابلة للهضم تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة، تظل هذه الألياف سليمة لأنها تمر عبر الجهاز الهضمي العلوي ، وتصل إلى القولون حيث تعزز نمو ونشاط البروبيوتيك، من خلال تعزيز ميكروبيوم الأمعاء المتنوع والمتوازن ، يساهم البصل في تحسين الهضم ، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتقوية جهاز المناعة، قد تساعد خصائص البريبايوتك الموجودة في البصل في تقليل وفرة البكتيريا الضارة في القناة الهضمية ، مما قد يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المعدية المعوية.