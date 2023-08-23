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وكالة النقل الجوي الروسية: نقل 7 جثث حتى الآن من موقع سقوط الطائرة في منطقة شمال موسكو

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:27 م
وكالة النقل الجوي الروسية: نقل 7 جثث حتى الآن من موقع سقوط الطائرة في منطقة شمال موسكو طائرة قائد فاجنر
كتب أحمد عرفة

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قالت وكالة النقل الجوي الروسية، إنه تم نقل 7 جثث حتى الآن من موقع سقوط الطائرة في منطقة شمال موسكو ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.


طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر

سقوط طائرة

فاجنر

هيئة الطيران المدني الروسية

روسيا

قائد مجموعة فاجنر

موسكو

وزارة الدفاع الروسية

يفجينى بريجوجين

يفجيني بريجوجين



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