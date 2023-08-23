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وزارة الطوارئ الروسية: فتح تحقيق في ملابسات تحطم طائرة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:49 م
وزارة الطوارئ الروسية: فتح تحقيق في ملابسات تحطم طائرة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين بريجوجين في لقاء سابق مع بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الطوارئ الروسية، فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة التي كان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين على قائمة ركابها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

 

 

 


روسيا

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