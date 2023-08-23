هانى الناظر يقدم توصيات للوقاية من متحور كورونا الجديد "إيريس"

كتبت فاطمة خليل

قدم الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح والتوصيات للوقاية من متحور كورونا الجديد "إيريس" والمعروف باسم "EG5"، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن إصابة حالتين في مصر بالمتغير الجديد.

وحذر الدكتور هانى الناظر من السلام باليد والأحضان، مشدداً على ضرورة اتباع إجراءات التباعد الاجتماعى مع عمل مسافة أثناء التحدث مع الآخرين وإلى مترين.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة مثل السوبر ماركت والبنوك والتجمعات والمواصلات.

ونصح بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون وقبل تناول الطعام، واستخدام معقم اليدين في حالة عدم وجود الماء والصابون، مشدداً على ضرورة عدم مشاركة الطعام أو الشراب مع الآخرين.

ويجب على أي شخص تظهر عليه أعراض متغير كورونا الجديد "إيريس" أن يعزل نفسه عن الآخرين ويبقى في المنزل حتى لا تنتقل العدوى لغيره من الأشخاص.