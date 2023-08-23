نائب رئيس مستقبل وطن: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب وبنى الدولة بالكامل

إبراهيم حسان

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع القضاء على الإرهاب داخل الدولة المصرية، ولم يفكر أحد في تكلفة الحرب على الإرهاب، سواء من أرواح الشهداء وإنفاق أموال طائلة.

أضاف حسام الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "للأسف إحنا كنا بنحارب ناس من جوانا، ناس كانت بتقول يا نحكم يا نولع، والقصة ليست بالسهولة، ومع هذا الدعم الذي شهدناه السنوات الماضية بنينا الوطن".

وتابع حسام الخولي: "على الرغم من معاناتنا من الغلاء والأزمة الاقتصادية لكن نعلم أن الدولة قوية، وهل عانى أحد من عدم وجود رغيف عيش؟ لم يحدث، وعلى مدار السنوات الماضية بنينا بلد وعملنا مصانع وموانئ ومطارات وأصبح لدينا أصول".

وأكمل حسام الخولي: "الزيادة السكانية تؤثر بقوة على الدول، ولا تشعر المواطنين بالتنمية، ونحن نواجه ظروف عالمية صعبة جدا، وعند انتهائها سنجد الدولة في مكان آخر من التقدم".