مشاجرة بالأسلحة النارية فى جزيرة أرمنت الحيط غرب الأقصر وإصابة 4 مواطنين

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية فى جزيرة أرمنت الحيط لخلافات بين أبناء الجزيرة، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بطلقات نارية وخرطوش وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمركز شرطة أرمنت، إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين المواطنين فى جزيرة أرمنت الحيط، مما أسفر عن إصابة كل من "أحمد جمال" 43 سنة، مصاب بطلق نارى فى قدمه اليسرى، و"على فتحى" 40 سنة، مصاب بجرح قطعى فى الرأس وكدمات متفرقة، و"محمود عبد الوهاب" 30 سنة، مصاب بكسر فى اليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسد، و"سليمان عبد الوهاب" 27 سنة، مصاب بطلق خرطوش فى بطنه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع المشاجرة لنقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، شهدت مدينة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق المراسى بمدخل المدينة شمالًا، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكورنيش النيل، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق المراسى بمدخل مدينة الأقصر، وأصيب فى الحادث 6 مواطنين وهم كل من "أحمد حسن" 60 سنة، و"محمد رمضان" 37 سنة، و"سماح أحمد" 38 سنة، و"محمود حسين" 33 سنة، و"أحمد كمال" 33 سنة، و"أحمد على" 29 سنة، وتم على الفور نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكورنيش النيل، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم إبعاد السيارتين من الطريق وتسييره من جديد عقب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.