مسلح يهدد بائعا في النمسا ويسرق علب سجائر بعد ارتفاع الأسعار

كتبت/ هناء أبو العز

تبحث الشرطة النمساوية عن مسلح، هدد بائع سجائر فى ولاية سيجارتسكيرتشن، وسرق كمية من علب السجائر، ولاذ بالفرار سيرًا على الأقدام.

ويجرى حاليًا البحث عن مرتكب الجريمة، ولحسن الحظ لم تكن هناك إصابات.

ويواجه المدخنون فى النمسا صدمة فى أسعار السجائر، والذى سيكون متوسط سعرها في عام 2023 حوالى 11 يورو لكل علبة بعد أن ارتفعت تكلفتها بمقدار 20 أو حتى 50 سنتاً.

وأكدت الصحف أن الزيادة القادمة بناءّ على قيام شركة Imperial بتصحيح الأسعار بزيادة 20 حيث إن دخان Gauloises تكلف الآن 5.50 يورو بدلاً من 5.30 يورو.

وكذلك الحال فى ألمانيا، حيث يواجه المدخنون فى ألمانيا والذين يبلغ عددهم نحو 14 مليون شخص، زيادة في الأسعار حيث نشرت صحيفة بيلد الألمانية، أنه ولأول مرة منذ سبع سنوات تسرى ضرائب على التبغ في ألمانيا، وستكون بالنسبة لعلبة سجائر قياسية (20 قطعة) زيادة عشرة سنتات أخرى فى المتوسط.

وكما هو الحال فى كل عام، هناك العديد من التغييرات، ففى عام 2023 ستُضاف عشرة سنتات أخرى، وفى عامى 2025 و 2026 ، ستُضاف 15 سنتًا أخرى لكل علبة، بمعنى آخر، بحلول عام 2026، سيرتفع سعر المكب بما مجموعه 50 سنتًا.

ودخل قانون تحديث ضرائب التبغ حيز التنفيذ فى 1 يناير 2022، كما يتم فرض ضرائب أعلى على تبغ الشيشة والتبغ الساخن، حتى مع استخدام سوائل السجائر الإلكتروني.