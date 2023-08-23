ضبط تاجر سجائر بالغربية يبيع بأزيد من التسعيرة بـ 18 جنيهًا للعلبة

الغربية مصطفى عادل

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين حملة على محلات البقالة وأكشاك بيع السجائر لضبط التجار المخالفين للتسعيرة، ممن يقومون ببيعها للجمهور بأزيد من السعر الرسمي.



أسفرت الحملة عن ضبط عدد من التجار بمركز بسيون لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من سعرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة



وتشكلت حملة ضمت طارق عبد الرحمن شعيب، السعودي الجاريه، احمد ورد المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

و تم تحرير محضر جنحه لمحل بيع سجائر و مواد غذائية بمدينة بسيون لبيعه سجائر بأذيد من السعر الرسمي بـ18 جنيها في العلبه، و تحرير محضرين جنحه لمحلات بيع سجائر ومواد غذائية بقرية كتامة، وتم ضبط كمية من السجائر المهربة.

كما تم تحرير محضرين جنحه لمحلات بيع سجائر و مواد غذائية بمدينة بسيون للامتناع عن البيع أثناء عمل محاولة شراء عليها بمعرفة الحملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





