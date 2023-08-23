محافظ القليوبية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والدبلومات والأزهر الشريف

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة (الإعدادية- الثانوية العامة - الدبلومات الفنية - الأزهر الشريف)، وعددهم 34 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهر الشريف، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم أوائل الشهادات العامة، وفى إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ عبد الموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكرم "المحافظ"، 34 طالب وطالبة من أوائل الشهادات العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وتضمن التكريم توزيع مبالغ مالية بالإضافة إلي شهادات التقدير.

وقال "الهجان"، سعادتي بالغة لوجدي اليوم وسط أبنائي أوائل الشهادات العامة وتكريمهم واجب علينا جميعاً فهم أمل ومستقبل مصر والذين سيقودون مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدولة المصرية في إطار بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة.

ووجه "المحافظ" الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبنائهم بهذا الشرف العظيم، كما وجه الشكر والتقدير لجميع الأساتذة والمعلمين الأجلاء الذين ساهموا فى ظهور القليوبية بالمظهر المشرف على مستوى الجمهورية.