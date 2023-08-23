لو بتستخدم الكمبيوتر في شغلك.. اعرف إزاى تحمى نفسك من التهاب اليدين والرقبة

كتبت إيناس البنا

تعتبر أجهزة الكمبيوتر جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية خاصة في العمل، ولكن استخدامها لأوقات طويلة تظهر عدة أمراض، والتي أطلق عليها اسم "الأمراض التكنولوجية" والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل على الكمبيوتر والإفراط في استخدام لوحة المفاتيح والماوس، والذي يكون في عدد كبير من الحالات غير مريح، وغير مناسب لليد والرقبة والظهر.

اليوم السابع عرض الموضوع على الدكتور بهاء مقلد استشارى جراحة العظام والعمود الفقرى جامعة القاهرة، والذى أوضح أن الجلوس فترات طويلة أو وضع اليدين في موضع واحد لوقت طويل يؤدى إلى خشونة في مفاصل اليد أو حدوث التهاب في الأوتار او تيبس في المفاصل، وهو ما يمكن الوقاية منه عن طريق تحريك أصابع اليدين والرسغ والكوع في جميع الاتجاهات للحفاظ على صحة المفاصل والأوتار والعضلات كل 30 دقيقة.

كما يفضل استخدام "مسند" أسفل الماوس ولوحة المفاتيح بحيث لا تبقى اليد على المكتب وأفضل الأنواع النوع السليكون الذى يمتص ضغط اليدين.

بخلاف أن الجلوس فترة طويلة يؤثر على الظهر والرقبة مما يؤثر على اليدين والشعور بتنميل في اليدين ويجب التحرك أيضا كل 30 دقيقة مع تحريك اليدين والقدمين باستمرار .