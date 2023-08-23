كيف يتم وضع الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية؟

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد وحمزة، أن الهيئة تواصل العمل بشكل مكثف لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقا لنص المادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية فأنه "يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، ويُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وحددت المادة 140 من الدستور المدد الزمنية الواجب مراعاتها فى انتخابات الرئاسية والتى تعتمد عليها الهيئة الوطنية للانتخابات فى وضع الجدول الزمنى للانتخابات المقبلة.

وتنص مادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".

وكانت قد أعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 2 أبريل 2018 بفترة رئاسية ثانية لمدة 6 سنوات تنتهى فى نفس 2 ابريل 2024.

وبحساب المدد الزمنية التى تضمنها نص المادة 140 مع موعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية المعلن عنها فأن الـ120 يوما المنصوص عليها فى تلك المادة تنتهى فى 2 ديسمبر وهو ما يعنى أنه يجب أن تتم الانتخابات الرئاسية قبل 2 ديسمبر 2023 وإعلان النتيجة قبل 30 يوما من انتهاء مدة الـ120 يعنى إعلان النتيجة قبل 2 مارس 2024.

وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

وهو ما يعنى أن فترة فتح باب الترشح ستكون فى حدود الـ20 يوما أو أقل.