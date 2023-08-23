كيف تتوقف عن الرغبة فى تناول الكربوهيدرات؟ 5 نصائح هامة

كتبت ميرفت رشاد

تتأثر الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشكل عام بعدة عوامل بما في ذلك النظام الغذائي والتوتر والظروف الصحية الأساسية والبيئة، حيث تسبب الكربوهيدرات المكررة ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم وقد تجعلك تشعر مؤقتًا بالنشاط والسعادة وبالتالي يتم تناولها مرارًا وتكرارًا، وهناك 3 تفسيرات محتملة لهذه الرغبة الشديدة، ومنها انخفاض تناول البروتين ونقص النيتروجين وسوء نوعية النوم قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك ما يجب فعله حيال الرغبة الشديدة في تناول الطعام :



1. أضف الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي:



يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات الصحية في منحك دفعة مستدامة للطاقة، كما أنها تعزز الشعور بالشبع وتجعلك تشعر لفترة أطول وبالتالي ، فهي مفيدة أكثر من الكربوهيدرات المكررة ويمكن أن تساعد في مكافحة آثار تناول الكثير من الأطعمة المصنعة ، يجب أن تفكر في إضافة الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات الطازجة والفواكه إلى نظامك الغذائي

2. زيادة تناول البروتين الخالي من الدهون:



من المعروف أيضًا أن البروتين يساعد في كبح الشهية والحفاظ على الشعور بالشبع، يوصى باختيار البروتين الخالي من الدهون و تشمل المصادر الفول والعدس ومنتجات الألبان قليلة الدسم وبياض البيض والدجاج منزوع الجلد والديك الرومي وأنواع معينة من الأسماك

3. تناول الدهون الصحية:



إن التغلب على الرغبة الشديدة يتعلق أيضًا باتباع نظام غذائي أكثر توازناً بشكل عام، مثلما يجب أن نفكر مليًا قبل رفض كل الكربوهيدرات باعتبارها "سيئة" ، يجب أن نعيد النظر في وجهة نظرنا بشأن الدهون أيضًا، تأكد من إضافة الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة أو المتحولة في نظامك الغذائي، يمكن أن يزودك الأفوكادو والزبدة وزيت الزيتون وزيت جوز الهند والمكسرات والبذور والعديد من الأطعمة الشائعة الأخرى بالدهون الصحية.

4. تجنب السكر المكرر والكربوهيدرات المصنعة :



إزالة الأطعمة المصنعة تمامًا من نظامك الغذائي - على الأقل لفترة قصيرة، وتجنب استخدام المكونات التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة والسكر المكرر في صنع الأطعمة الأخرى ، يمكنه المساعدة في التخلص من الرغبة الشديدة على المدى الطويل

5. إجراء التغييرات اللازمة في نمط الحياة:



يمكن أيضًا أن تحدث الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات نتيجة للنوم غير الكافي / المضطرب و / أو مستويات التوتر العالية ، انتبه لهذه الجوانب أيضًا ، بصرف النظر عن نظامك الغذائي، تأكد من حصولك على نوم جيد ، واتخاذ خطوات لتقليل التوتر وممارسة الأكل اليقظ، يمكن أن تساعدك التمارين البدنية أيضًا بشكل غير مباشر في محاربة تلك الرغبة الشديدة.