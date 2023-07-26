ما هى العوامل التى تؤثر على الشهية؟..​ هيئة الدواء تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن العوامل التى تؤثر على الشهية وقالت إن الشهية هي الرغبة في تناول الأطعمة والمشروبات، وتختلف عن الجوع، الذي يعرف بأنه استجابة الجسم البيولوجية لنقص الغذاء، ويمكن للشخص أن يكون لديه شهية؛ حتى لو كان جسمه لا يظهر عليه علامات الجوع، والعكس صحيح.​

وتابعت هيئة الدواء : الأطعمة الجذابة يمكن أن تحفز الشهية حتى عندما يكون الجوع غائبًا، وذلك رغم أن الشهية يمكن أن تقل بشكل كبير عن طريق الشبع. ​

وعرضت هيئة الدواء المصرية أشهر العوامل التي تؤثر على الشهية:​

-الصحة النفسية/ العقلية​

-الاكتئاب​

-اضطرابات تناول الطعام​

-الحمل​

-الأدوية​

-بعض الحالات المرضية مثل: (العدوى، الشلل الرعاش، أمراض الغدة الدرقية، أمراض الكلى).​