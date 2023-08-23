كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 4 أشخاص و29 كيانا

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ذكرت وسائل إعلام روسية أن رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، أعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف 4 أفراد و29 كيانا على صلة بالجيش الروسى وقطاعات رئيسية أخرى.

وقال ترودو - خلال القمة الثالثة لمنصة شبه جزيرة القرم، بحسب وسائل الإعلام الروسية اليوم /الأربعاء/ - "كندا تعلن اليوم فرض عقوبات جديدة تشمل 4 أفراد و29 كيانا بالقطاعات العسكرية والصناعية والمالية والنووية الروسية".



وأضاف: "أن هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط على روسيا للخروج من أوكرانيا بكاملها"، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن - فى وقت سابق - أن سياسة "احتواء" بلاده و"إضعافها"؛ تعتبر استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مشيرا إلى أنها لن تكون ناجعة ووجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمى بأكمله.