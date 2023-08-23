ضبط 4 أطنان دقيق وسماد مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3 أطنان سماد اليوريا وطن دقيق حر محملين على سيارات قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق مركز ابو كبير.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فى وقت سابق فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصهاـ والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة ومفتشى الإدارة بشن حملة رقابية وتفتيشية أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكمية من سماد اليوريا المدعوم من الدولة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بكمية مقدارها 60 شيكاره زنة الشيكاره الواحدة 50 كجم بكمية مقدارها 3 أطنان، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 14227لسنة 2023.

وفى سياق متصل تمكنت الحملة من تم ضبط سياره ربع نقل محمله بكمية من الدقيق الحر مقدارها 30 شيكاره زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بكمية مقدارها طن، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 14486لسنة 2023.